Apesar de viver momento de oscilação e turbulência na temporada, o Atlético segue ‘prestigiado’ no ranking da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS), que aponta os melhores clubes do mundo; em fevereiro, vindo de conquistas do Brasileiro e da Copa do Brasil, o alvinegro chegou a liderar a lista. Agora, em setembro, aparece na oitava colocação.

Líder do Brasileirão, o Palmeiras é o atual primeiro colocado. O Flamengo, que voa na temporada, aparece em segundo. Finalista da Libertadores, o Athletico-PR aparece em sexto e supera, por exemplo, o Manchester City, da Inglaterra. O ranking considera o período de 1ª de setembro de 2021 a 31 de agosto de 2022.

Confira o Top 10 do IFFHS:

1º – Palmeiras – 305 pontos

2º – Flamengo – 303 pontos

3º – Liverpool – 293 pontos

4º – Chelsea – 276 pontos

5º – Real Madrid – 268 pontos

6º – Athletico-PR – 264 pontos

7º – Manchester City – 262 pontos

8º – Atlético – 257 pontos

9º – Rangers – 237,5 pontos

10º – Ajax – 223 pontos

Fonte: Itatiaia