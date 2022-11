A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano, por meio do Setor do Cadastro Único, informa sobre a pesagem referente à segunda vigência da Condicionalidade de Saúde do Programa Auxílio Brasil.

De acordo com a Coordenadora do CadÚnico e Programa Auxílio Brasil, Amanda Silva, o responsável familiar precisa comparecer à Unidade de Saúde mais próxima de sua residência com as crianças menores de 7 anos para realizar a pesagem. É preciso apresentar cartão de vacinação.

O responsável familiar precisa manter o calendário de vacinação das crianças menores que 7 anos atualizado e fazer a pesagem, conforme calendário do Ministério da Saúde. As gestantes devem participar do pré-natal e ir às consultas na Unidade de Saúde.

Além da área de Saúde, existe a condicionalidade na área da Educação. As crianças, adolescentes e jovens, devem frequentar a escola e ter frequência escolar mensal mínima de acordo com a idade.

Os beneficiários de 4 e 5 anos de idade devem ter uma frequência escolar mensal mínima de 60%; aqueles que têm entre 6 a 15 anos devem ter 75% de frequência escolar mínima; e os beneficiários de 16 a 21 anos incompletos, que tenham benefícios atrelados a eles, precisam de frequência escolar de 75%.

Fonte: Decom