Com o retorno à rotina nesta Quarta-Feira de Cinzas (22), após o Carnaval, as agências bancárias voltarão a funcionar a partir das 12h, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Aquelas que habitualmente fecham às 15h poderão abrir antes para manter pelo menos três horas de atendimento. Confira abaixo como será o funcionamento de outros serviços nesta quarta.

Funcionamento do INSS

As agências do INSS abrirão a partir das 14h, mas somente para atendimentos já agendados. O cidadão pode procurar o atendimento telefônico pela Central 135. O atendimento eletrônico, no site do INSS ou pelo aplicativo, funcionará normalmente, 24 horas por dia.

Funcionamento dos Correios

Como os bancos, as agências dos Correios abrirão as portas a partir das 12h. O atendimento automatizado das Central dos Correios funciona normalmente, pelos telefones 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100.

Fonte: O Tempo