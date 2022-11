Os bancos vão funcionar com horário especial de atendimento ao público nas agências nos dias de jogo da Seleção Brasileira, na Copa do Mundo do Catar. Já os shoppings e o comércio em geral não têm previsão de mudança de horários, e cada empresa pode estabelecer o seu critério.

O Mundial começa no dia 20 de novembro e vai até 18 de dezembro. O Brasil estreia no dia 24 de novembro (quinta-feira), às 16h, contra a Sérvia. Os outros dois jogos da seleção também ocorrem em dias de semana, no período da tarde: 28 de novembro (segunda-feira), às 13h, contra a Suíça, e 2 de dezembro (sexta-feira), às 16h, contra Camarões.

Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), a decisão considera questões como a segurança das agências e do transporte de valores e está de acordo com resolução do Conselho Monetário Nacional, que autoriza as instituições financeiras a estabelecerem o horário de atendimento ao público em suas dependências.

Os canais digitais e remotos dos bancos, como internet e mobile banking, assim como as salas de autoatendimento, funcionarão normalmente nos dias de jogo do Brasil, seguindo os horários estabelecidos pelas instituições.

“Os meios eletrônicos são uma alternativa prática e extremamente segura e oferecem quase a totalidade das transações financeiras do sistema bancário. Internet banking, mobile banking e caixas eletrônicos podem ser utilizados para pagamento de contas, checagem de saldo e extrato e transferências, entre outros serviços”, afirmou o diretor-adjunto de serviços da Febraban, Walter Faria.

Nos jogos com horário previsto para as 12h

Nos estados com horário igual ao de Brasília, o atendimento ao público será das 9h às 11h e das 15h30 às 16h30;

Nos estados com diferença de uma hora em relação ao horário de Brasília: das 8h às 10h e das 14h30 às 15h30;

Nos estados com diferença de duas horas em relação ao horário de Brasília: das 7h às 9h e das 13h30 às 14h30;

Nas agências em Fernando de Noronha (uma hora a menos do que o horário de Brasília): das 8h às 12h.

Nos jogos com horário previsto para as 13h

Estados com horário igual ao de Brasília: das 8h30 às 11h30; • Estados com diferença de uma hora em relação ao horário de Brasília: das 7h30 às 10h30; • Estados com diferença de duas horas em relação ao horário de Brasília: das 7h às 9h30.

Nos jogos com horário previsto para as 16h

Estados com horário igual ao de Brasília: das 9h às 14h;

Estados com diferença de uma hora em relação ao horário de Brasília: das 8h às 13h;

Estados com diferença de duas horas em relação ao horário de Brasília: das 7h às 12h.

