Nesta semana, o Tatame do Bem deu início ao ‘Natal do Bem 2022’. É a 11ª edição da campanha, que busca presentear crianças atendidas pelo instituto, no Natal, por meio do apadrinhamento de cartinhas.

Segundo o fundador do Tatame do Bem, Rodrigo Assalin, a campanha teve início atendendo a cerca de dez crianças, e hoje são mais de 500 famílias que compartilham o Natal no instituto.

Ele lembra que essa celebração só é possível com a ajuda dos voluntários que participam da preparação da ceia e daqueles que adotam as cartinhas dos alunos.

“Essa ceia é um sonho, porque sei que muitos desses alunos não podem ter esse momento tão especial em suas casas, por isso os trazemos para, junto com suas famílias, participarem do Natal do Bem”, ressaltou.

Para adotar uma cartinha, basta procurar os pontos de distribuição em Formiga, que são: Cacau Show, Bonotoy, Biba Papelaria e Zeca Papelaria. Outra opção é entrar em contato com o Tatame do Bem pelo telefone (37) 99918-8029, para que os voluntários levem uma cartinha até os doadores.

Os presentes arrecadados serão entregues na confraternização do projeto, no dia 22 de dezembro, na sede da Igreja São Paulo Apóstolo, a partir das 19h.

Fonte: Tatame do Bem