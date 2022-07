Um barco com quatro pessoas afundou na lagoa Várzea das Flores, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (27). As informações são preliminares e Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate das vítimas.

Testemunhas relataram que a embarcação virou no meio da lagoa. Uma pessoa teria se afogado e estaria submersa. As outras três vítimas estariam visíveis e pedindo por socorro.

O local de referência do acidente é a rua João de Barros, próximo ao bairro Cordeiro, no sentido Solar do Madeiro. Três guarnições do Corpo de Bombeiros estão se deslocando para atender as vítimas.

Inicialmente, o solicitante da chamada informou que havia três pessoas no barco. No entanto, os bombeiros confirmaram que a embarcação era tripulada por quatro vítimas.

Fonte: O Tempo