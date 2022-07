A Associação dos Moradores e Amigos de Furnastur (Amafurnas) estará em festa neste sábado (30), celebrando o aniversário de 30 anos junto à inauguração do Posto de Saúde que atenderá toda a comunidade.

Promovido pela própria Amafurnas, o evento contará com a presença de representantes da comunidade, do prefeito Eugênio Vilela, e outros convidados.

A inauguração do Posto de Saúde ocorrerá às 11h30 e, em seguida, haverá um almoço de confraternização para os convidados da Associação – no restaurante Sabor de Furnas, na rua Jeorge Norman Kutowa, 1001.

Conquista da Amafurnas

A instalação do Posto de Saúde em Furnastur é uma grande conquista da comunidade mediada pela Amafurnas junto ao Município. A associação cedeu o imóvel, fez nele todas as adequações exigidas pela Vigilância Sanitária e ainda colaborou doando móveis e atendendo a todos os pedidos da equipe de saúde.

“A atuação da comunidade, por meio da Amafurnas, foi um belíssimo exemplo de coparticipação dos usuários junto ao Poder Público. Foi uma atuação brilhante da Associação que poucas vezes eu presenciei em outras comunidades. Se [nelas] houvesse mais participação dessa forma não teríamos limite”, destacou a enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde, Flávia Salviano, que atua na unidade.

Flávia acrescentou que tudo o que foi pedido à Associação, o presidente Jesus Martins providenciou com agilidade, “de boa vontade e muito bem feito” e que a Secretaria de Saúde fornece os insumos e custeia os serviços ofertados à população.

Serviços de saúde

O Posto, que já está funcionando, oferece atendimentos de saúde básica como consulta médica, enfermagem, coleta para exame de preventivo (papanicolau), atendimento a gestantes, puérperas (pós-parto) e a crianças, rastreamento de câncer de mama, e saúde do homem.

Ainda são feitos curativos e testes de glicose, de HIV, de sífilis e de hepatites virais (B e C), além de vacinas de rotina e de covid. Tudo é feito pela equipe de Saúde da Família Zona Rural 2, que atende também Pontevila, Morro Cavalo, Cunhas, Timboré, Albertos e Padre Trindade.

A equipe vai ao Posto de Furnastur semanalmente, às sextas-feiras, a partir das 9h. Robinho, agente comunitário de saúde, é o responsável pelo agendamento. O endereço é Alameda das Orquídeas, 11 (em frente ao espaço multiúso da Amafurnas).

A Amafurnas

A Amafurnas foi criada em 1992 como sociedade civil comunitária, sem fins lucrativos, que se rege por Estatuto próprio e teve como primeiro presidente Manoel da Silva Filho.

Apoiado pela diretoria, ele iniciou todo o trabalho em prol da comunidade, que teve continuidade com os próximos presidentes: Ranier Rodrigues Frazão, Eustáquio Raimundo Silva, Maurício Canto, Manoel da Silva Filho (dois mandatos), João Evangelista de Assis Chagas, Ronimar da Silva, Maria Elizabeth de Gouvêa. Entre janeiro e setembro de 2020, a Associação contou com diretoria interina composta por: Poliana Muniz Silvério, Jesus Nazareno Martins e Olavo Duque. Em seguida, Jesus Nazareno Martins assumiu a presidência.

Atualmente, a Amafurnas conta com quatro poços artesianos, maquinário, instrumentos e toda a infraestrutura para fornecimento de água à comunidade. O escritório funciona ao lado da portaria de Furnastur.

Furnastur

Furnastur é um bairro/balneário de Formiga, banhado pelo Lago de Furnas, carinhosamente chamado de Mar de Minas, criado com o objetivo principal de exploração do turismo. O bairro fica 30 km distantes do centro de Formiga, tem cerca de 600 moradores e recebe muitos visitantes todos os finais de semana e em períodos de férias. Em feriados prolongados, chega a receber aproximadamente 5 mil pessoas.