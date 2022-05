Problema solucionado: O veículo, conforme foto, obrigou a empreiteira que realizava os serviços de recapeamento da Rua Doutor Carlos Chagas, no Centro de Formiga a interromper os trabalhos. Mais tarde este acabou sendo retirado com a ajuda da Polícia Militar e do guincho, para que o pesado maquinário empregado no serviço pudesse retornar, horas mais tarde para concluir o recapeamento de pouco mais de cinco metros quadrados deixados para trás, por razões óbvias.

A vizinhança (comerciantes e residentes naquela via) aplaudiu a realização do serviço e, ainda que de forma discreta, “homenageou” com frases e comentários certeiros a “navalhada” do incauto motorista. Quem terá sido ele? Eis a questão!