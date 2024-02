Um bebê de 1 ano e 6 meses morreu afogado Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital.

De acordo com uma parente do pequeno, que optou por não se identificar, João Pedro Lemes da Silva saiu da mercearia da família sem ninguém perceber e voltou para casa , que fica no mesmo lote do comércio.

Na residência, ela conta que a piscina tinha uma proteção para prevenir acidentes e evitar que a criança entrasse, mas o bebe pulou o cercado e morreu afogado na quinta-feira (22). As informações são do portal G1.

Ao encontrar o bebê na piscina, os familiares o retiraram imediatamente e o levaram até a Unidade Básica de Saúde (UBS) Madre Germana I, que fica em Aparecida de Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o helicóptero da corporação foi acionado, mas a morte foi confirmada antes do transporte. O caso foi registrado como morte acidental na Central de Flagrantes da Polícia Civil de Goiás.

Fonte: O Tempo