Bíblia nas escolas já é lei em Divinópolis

O prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo, anunciou a sanção à Lei nº 9.567, que permite o uso da Bíblia como material paradidático nas escolas públicas e particulares de Divinópolis. O projeto foi aprovado na Câmara Municipal com 12 votos a favor da inclusão do livro sagrado em instituições de ensino, contra apenas 5. Isso implica que o livro servirá como amparo e auxílio à projetos escolares, e matérias como história, literatura, artes, filosofia e ensino religioso, além de outras ações complementares. No entanto, o projeto enfatiza que nenhum aluno será obrigado à participar dos momentos pedagógicos com a utilização do material. (Jornal Agora – Divinópolis)

Produtores ganham ação de R$ 36 milhões

Uma grande vitória foi conquistada por um grupo de produtores rurais do Sul de Minas, que lutava há mais de 30 anos na Justiça por causa de uma dívida com um banco, feita no começo dos anos 1990. A decisão foi dada pela Justiça Federal de Poços de Caldas e pode ajudar outros agricultores que estão passando por dificuldades parecidas. Na época, os produtores precisaram fazer um financiamento rural para tocar a lavoura de café. Como garantia do empréstimo, eles deram terras e outros bens. Porém, com o tempo, enfrentaram muitos problemas financeiros e não conseguiram pagar a dívida. Isso fez o valor crescer ainda mais com juros e multas. (Portal Onda Sul)

Itabira pode ter seu aeroporto

Aguardado há mais de uma década, o aeroporto de Itabira, na região Central de Minas Gerais, pode sair do papel. O projeto, avaliado em R$ 20 milhões, foi encaminhado ao Ministério dos Portos e Aeroportos, e a previsão é que os recursos sejam incluídos no Orçamento da União no próximo ano. De acordo com o prefeito de Itabira, Marco Antônio Lage, a cidade avalia três opções de terreno para instalação do aeroporto, incluindo a Serra do Tambor, uma das regiões cogitadas há alguns anos. A expectativa, segundo ele, é que obra dure aproximadamente 24 meses, com previsão de inauguração no fim de 2027. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Promotor é condenado em Uberlândia

O promotor de Justiça de Uberlândia, Fábio Guedes de Paula Machado, e a advogada Vera Lúcia Serralha Mendes foram condenados por improbidade administrativa. A decisão acatou uma denúncia feita pelo Ministério Público de Minas Gerais, que acusou Fábio de coagir empresários que eram alvo de investigações da Promotoria de Meio Ambiente a contratarem serviços da advogada, apontada como amante dele, para resolver problemas com a Justiça. Segundo a sentença, enquanto ocupava a 10ª Promotoria de Justiça, Fábio indicava Vera — com quem mantinha relação amorosa, além de vínculos acadêmicos e profissionais — como advogada para empresários acusados em investigações ambientais. (Diário de Uberlândia)

JF faz competição para deficientes

Juiz de Fora será sede, pela primeira vez, de uma competição nacional voltada exclusivamente para pessoas com deficiência visual. Neste final de semana, a cidade sediará a etapa regional sudeste da Copa Brasil de Xadrez para Deficientes Visuais, evento oficial da Federação Brasileira da modalidade, no Victory Business. A disputa reunirá cerca de 90 atletas de todo o país, incluindo campeões brasileiros e sul-americanos, e deve registrar o maior número de competidores desde a criação do torneio, em 2015. A competição será realizada com tabuleiros e peças táteis, jogadas verbalizadas e acompanhamento técnico especializado, permitindo a participação plena dos enxadristas com deficiência visual. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Timóteo antecipa o 13º dos servidores

A Prefeitura Municipal de Timóteo anunciou o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos municipais nesta quinta-feira (14). O investimento de aproximadamente R$ 5 milhões beneficiará cerca de 3.200 funcionários públicos municipais. Segundo a Secretária de Fazenda do município, Sidney Alves, os recursos foram reservados desde o recebimento das receitas do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), garantindo a segurança financeira para o cumprimento desse importante compromisso. (Jornal dos Vales)

