A região do Balneário Furnastur, mais precisamente na área da Encosta do Lago, desde às 11h desta terça-feira (14), está sofrendo o apagão.

Em contato com a Cemig, a companhia informou que a previsão para que o fornecimento de energia seja restabelecido está prevista para ocorrer por volta das 23h30.

Um absurdo o descaso da companhia para com a região do Balneário Furnastur, que conta com hotéis, clubes, casas de veraneio e outros equipamentos voltados para o atendimento turístico,

O protocolo da Cemig sobre esse assunto, para quem quiser conferir, está disponibilizado eletronicamente por meio do nº 2811603878.