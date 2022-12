Um casal resolveu celebrar a união em frente a um quartel do Exército em Ponta Grossa, no Paraná, onde bolsonaristas realizam atos contra o resultado da eleição presidencial. Imagens do momento circulam nas redes sociais e publicações identificaram o local como sendo na praça da Catedral.

Desde o dia 30 de outubro, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) realizam protestos contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). São movimentos que começaram fechando rodovias e, depois, migraram para as portas de quarteis com pedidos de “intervenção federal”, e para que as Forças Armadas “salvem o Brasil”.

As fotos e vídeos do momento mostram uma mulher vestida de noiva, um homem de terno, e até crianças vestidas como “daminha” e “pajem”, e ao fundo, uma enorme bandeira do Brasil. Um homem parece conduzir a “cerimônia”, que acontece em uma estrutura de madeira com panos brancos, tapete com pétalas e flores.

Algumas pessoas assistiram assentadas em cadeiras de plástico, um banco de madeira, e até em pé. Os convidados com roupas sociais, vestidos e ternos, enquanto outros aparecem nas filmagens enrolados em bandeiras do Brasil.

Uma página que registra as manifestações em Ponta Grossa também divulgou fotos e um relato sobre a troca de alianças: “tinham casamento marcado para essa data, mas não abandonaram o compromisso de lutar pelo país, e decidiram fazer a cerimônia na praça“.

Fonte: Estado de Minas