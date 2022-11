“Pantanal”, não há qualquer dúvida sobre isso, recolocou a teledramaturgia da Globo novamente nos trilhos. A sua exibição foi notícia do primeiro ao último capítulo e mexeu com a audiência em todo País. Não à toa, a escolha de “O Rei do Gado”, do mesmo Benedito Ruy Barbosa, para o “Vale a Pena Ver de Novo”.

A ordem que agora vale nos interiores é não abandonar esse “clima rural”. Conversa vai, conversa vem, eis que já se trabalha com a certeza de que outros remakes, por aí se entenda trabalhos do mesmo autor, comecem a ser cogitados.

Atualmente, o que ganha mais força nos bastidores é “Renascer”, produzida pela primeira vez em 1993, que marcou a volta do Benedito à Globo depois do enorme sucesso da primeira “Pantanal” na TV Manchete.

Já em relação ao projeto “O Arroz de Palma”, de Francisco Azevedo, cogitado para virar novela com adaptação de Bruno Luperi, é assunto errado. Não vai virar.

Entre outros motivos, possivelmente o principal deles, é que a sua produção é considerada muito cara.

TV Tudo

Assunto interno

O SBT, há poucos dias, dispensou os serviços de Vivian Jacovazzo, diretora do RH. Existem versões diferentes para sua saída.

A mais comentada é que ela tentou implementar uma pauta de diversidade e encontrou resistências.

Pode ser o começo

Por outra, já de algum tempo vem a conversa que o Grupo Silvio Santos, em um momento oportuno, irá centralizar diversas áreas. Entre elas, RH, Jurídico etc.

A TV, claro, deverá entrar no meio disso, e passar a funcionar apenas como produtora e exibidora.

Externas

Lumiar, distrito de Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro, recebeu nesta semana trabalhos da novela “Vai na Fé”, substituta de “Cara e Coragem”.

As cenas movimentaram Carolina Dieckmann, Zécarlos Machado, Mel Maia, Cláudia Ohana, entre outros atores. A região também é muito procurada por causa de suas cachoeiras e área gastronômica.

Cinema

Paula Landim acaba de lançar por aqui o seu novo filme americano, “Purple Trail”, que trata da violência contra a mulher. Única brasileira no elenco.

Além dos cinemas, em breve, será disponibilizado pela Amazon Prime Video.

Apoio

O cantor Guito, Tibério em “Pantanal”, doou uma viola para o leilão beneficente realizado na loja Total Leilões, na Superbid Exchange.

O valor arrecadado com a venda do objeto será doado para o Espaço Pipa, instituição sem fins lucrativos que atua na defesa e nos direitos das pessoas com Síndrome de Down.

Outra do Falabella

O Disney+ deu início às gravações da minissérie “O Som e a Sílaba”. Produção em oito episódios, fala sobre a jornada de autoconhecimento, superação e descoberta afetiva da jovem Sarah Leighton, uma mulher com diagnóstico de autismo e habilidades específicas muito desenvolvidas, especialmente na música lírica.

Criada por Miguel Falabella, o mesmo de “O Coro”, tem no elenco Alessandra Maestrini e Mirna Rubim nos papéis de Sarah e Leonor, respectivamente. No ar, em 2023.

Não vai parar

A direção da Band já assegura novas temporadas do “MasterChef” no ano que vem.

Diante disso, as próximas edições dos profissionais e amadores estão asseguradas. A justificativa é que o programa, mesmo sem a mesma audiência do passado, é um grande sucesso comercial.

Combinado assim

Dona Iris e Silvio Santos continuam por aqui pelo menos na primeira semana de dezembro.

Isso significa que o aniversário de 92 anos dele será comemorado no Brasil.

Porém…

Já na segunda quinzena do próximo mês, toda a família Abravanel deverá embarcar para os Estados Unidos e passar as festas do Natal e Ano Novo em Orlando.

Traduzindo também: se não aconteceu até agora, neste ano já tem como certeza que o nosso herói dificilmente voltará a gravar o seu programa.

Na espera

Há a possibilidade de Rebeca Abravanel retornar à televisão e ao comando de um programa no SBT no ano que vem.

Mas isso ainda está na dependência do seu marido, Alexandre Pato, renovar ou não contrato com o Orlando.

Bate – Rebate

· Vale lembrar que a Band, também neste sábado, dedicará especial atenção aos treinos de Interlagos…

· … A programação estará totalmente voltada para a Fórmula 1

· “Travessia” está tirando o sono de setores da Globo…

· … O entendimento é que já houve tempo suficiente para a história se colocar e atrair a atenção do público…

· … Só que os números têm provado que isso ainda não acontece…

· … E novela se recuperar em meio de caminho é sempre muito difícil.

· A partir deste domingo, a rádio Cultura, no AM e FM, começa a exibir oito programas de “Quem me Navega é o Mar”…

· … A série, idealizada por Sidney Molina, presta uma homenagem a Paulinho da Viola nos seus 80 anos.

· Pessoal da Globo que vai trabalhar na cobertura da Copa do Mundo aqui no Brasil está à espera de necessárias informações sobre o trabalho, além de outras para o período…

· … Acredita-se que todas as decisões e providências já foram tomadas. Só não avisadas até agora.

C´est fini

No Anhembi, em São Paulo, segunda-feira, a partir do meio-dia, a ESPN promove mais uma edição do Bola de Prata, com apresentação de Sergio Loroza e Marcela Rafael. Em sua 53ª edição, o evento, que será o maior já produzido pela casa, também volta com o prêmio “Reflexões”.

Em 2021, ele foi entregue a Reinaldo, lenda do Atlético Mineiro.