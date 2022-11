Um incêndio destruiu uma carga de madeira que era transportada em uma carreta, no Km 850 da Rodovia Fernão Dias, em Pouso Alegre, no Sul de Minas, por volta das 8h deste sábado (12).

O motorista disse aos bombeiros que atenderam a ocorrência que a carga consistia em 29 tábuas de madeira tipo pinus. O material tombou e saiu pela traseira do caminhão, o que fez com que o condutor perdesse o controle da direção. O veículo bateu no anteparo do acostamento.

A carreta se incêndio e foram usados 5 mil litros de água para combater as chamas. O fogo foi debelado em 45 minutos.

O caminhoneiro sofreu ferimentos leves e recusou atendimento. Segundo os militares, ele já estava fora da boleia quando a guarnição chegou ao local.

Segundo a Arteris Fernão Dias, concessionária responsável pelo trecho da BR 381, a faixa da direita foi interditada e há 16 km de fila na estrada.

