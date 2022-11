Um idoso de 68 anos morreu e um homem, de 56, ficou ferido ao baterem de frente na BR-494, em Marilândia distrito de Itapecerica. O acidente ocorreu nessa sexta-feira (11).

Após a batida, pedaços dos veículos das vítimas foram lançados e atingiram um micro-ônibus e um carro. No entanto, não houve registro de feridos nos veículos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Militar (PMRv), testemunhas disseram que o homem, que dirigia uma caminhonete, tentou ultrapassar o micro-ônibus e o carro, que seguia na frente dele.

Ainda segundo os militares, o motorista não conseguiu voltar para a pista a tempo e bateu de frente com o carro do idoso, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Polícia Civil realizou perícia e liberou corpo para a funerária em seguida.

A PMRv não informou quem resgatou o outro motorista.

Fonte: G1