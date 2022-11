Quatro pessoas ficaram feridas em um capotamento de carro na BR-452, em Araxá, nessa sexta-feira (11).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente foi no km 295 da rodovia. Testemunhas disseram que o motorista tentou fazer uma ultrapassagem, mas perdeu o controle da direção e o carro capotou.

Foram atendidas uma jovem, de 20 anos, com dores costas e cortes no braço e cabeça, e uma mulher, de 55 anos, com dor no ombro. Ainda segundo os militares, um rapaz, de 20 anos, com escoriações e um idoso com um corte no cotovelo também receberam atendimento.

As vítimas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araxá. O estado de saúde delas não foi informado.

