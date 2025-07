O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passará a usar uma tornozeleira eletrônica e não poderá acessar as suas redes sociais. Tais determinações fazem parte das “medidas restritivas” impostas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Bolsonaro é alvo, na manhã desta sexta-feira (18), de ordens judiciais, que são cumpridas pela Polícia Federal, em Brasília.

Uso de tornozeleira eletrônica;

Proibição de acessar redes sociais;

Recolhimento domiciliar de 19 horas às 7 horas todos os dias, incluindo os fins de semana;

Proibição de que o ex-presidente se comunique com embaixadores e diplomatas estrangeiros.

O ex-presidente também não poderá se comunicar com o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), seu filho.

No STF, o processo vinculado ao cumprimento dos mandados está em sigilo. As medidas restritivas foram impostas após a PF apontar que Bolsonaro estaria atudando para dificultar o julgamento do golpe.

Além disso, foi entendido que as ações do ex-presidente poderiam caracterizar crimes de coação no curso do processo, obstrução de Justiça e ataque à soberania nacional.

Bolsonaro também foi alvo de mandados de busca e apreensão. As ordens foram cumpridas na casa do ex-presidente, em Brasília, e na sede do PL, partido de Bolsonaro.

Em nota, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que “recebeu com surpresa e indignação a imposição de medidas cautelares severas contra ele, que até o presente momento sempre cumpriu com todas as determinações do Poder Judiciário. A defesa irá se manifestar oportunamente, após conhecer a decisão judicial”. (*Com informações do Estadão Conteúdo)

Fonte: Redação Terra