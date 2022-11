Um ônibus com 45 passageiros (quatro crianças e 41 adultos) que seguia de São Paulo a Pernambuco capotou na altura do Km 360 da BR 251, em Padre Carvalho (MG). O 9º Pelotão de Bombeiros Militar em Salinas enviou duas equipes para atender à ocorrência neste sábado (12) por volta das 15h34.

No local, as equipes constataram que o veículo caiu em uma ribanceira. Felizmente, não houve vítimas fatais nem presas às ferragens.

Para auxiliar no socorro, foram acionadas as Unidades de Suporte Básico e de Suporte Avançado do SAMU, bem como a equipe de aeronave da 3ª CEOA de Montes Claros. Os feridos foram encaminhados ao Hospital Municipal de Salinas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para o local para garantir as ações de segurança do trânsito e fazer o registro da ocorrência. Não foi necessário interditar a via.

