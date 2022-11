A Semana do Livro e da Biblioteca foi comemorada no Unifor-MG com um Varal de Poesias na Biblioteca Ângela Vaz Leão, no período de 24 a 28 de outubro. A atividade teve como objetivo estimular o hábito da leitura, proporcionar momentos de reflexão e relaxamento.

O projeto recebeu contribuições do Prof., Dr. Alex Magalhães Almeida, e da aluna do 6º período do curso de Direito, Luciana de Melo Fraga. Poemas de diversos autores brasileiros também enriqueceram o Varal de Poesias.

Segundo a coordenadora da Biblioteca Virginia Vaz, o evento alcançou seus objetivos ao propiciar uma pequena pausa na rotina corrida dos alunos e professores para ler um poema na biblioteca. “Pausas são essenciais para reequilibrar as tensões do dia a dia, melhorar nossa produtividade e nosso bem-estar e, por isso mesmo, devem estar presentes em nossa rotina.”

Além de livros de poemas, a Biblioteca oferece à comunidade acadêmica, para empréstimo, nas seções de literatura brasileira e estrangeira, um acervo de obras.

Fonte: Unifor-MG