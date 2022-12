Na madrugada deste sábado (24), por volta das 3h30, o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater um incêndio em uma residência no bairro Quarteis, em Formiga.

Ao chegar no local, a equipe se deparou com as chamas consumindo dois cômodos, que seriam utilizados como quarto.

Segundo informações dos moradores, o incêndio teve início em um celular que estaria carregando sobre uma cama.

Após análise da situação, os bombeiros realizaram o combate às chamas e o isolamento do incêndio, para evitar a propagação do fogo aos cômodos não atingidos e as residências vizinhas.

Posteriormente foi feito o trabalho de rescaldo afim de evitar o retorno das chamas.

Ninguém ficou ferido.

Fonte: Corpo de Bombeiros