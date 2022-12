Na madrugada deste sábado (24), um acidente envolvendo um veículo VW/Gol e um caminhão baú na MG-050, no Trevo em Pimenta, deixou uma vítima fatal.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Piumhi, o caminhão estava carregado com 17t de calcário quando perdeu o controle direcional vindo a colidir contra o veículo que estava fazendo a rotatória do Trevo.

No carro, estavam o condutor ,de 32 anos, e sua esposa que não teve a idade informada. O condutor veio a óbito e a mulher foi socorrida para o Hospital de Pimenta.

Já o motorista do caminhão foi socorrido e levado a Santa Casa de Misericórdia de Piumhi.

Fontes: Corpo de Bombeiros de Piumhi / Jornal 104 FM