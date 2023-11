Os bombeiros foram acionados por volta das 13h desta segunda-feira (13), através da central de emergências 193, para combater um incêndio em veículo, na MG-050, altura do km 120, em Divinópolis.

De acordo com o solicitante, tratava-se de incêndio no pneu de um caminhão.

No local, a equipe combateu as chamas com o uso de extintores de incêndio e finalizou com o rescaldo da cena, evitando os riscos de reignição e propagação do incêndio.

O veículo foi deixado aos cuidados do responsável para retirar o veículo da via. A ocorrência não deixou vítimas e o caminhão não possuía carga perigosa.

Fonte: Corpo de Bombeiros