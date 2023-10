O preço médio do gás de cozinha em Belo Horizonte e região começou a baixar, e o botijão com retirada na portaria das distribuidoras está abaixo de R$ 100 — a Petrobras previa que essa redução chegaria em maio, mas ela demorou cinco meses para se concretizar. O site de pesquisa Mercado Mineiro levantou preços em 95 estabelecimentos e apurou uma queda de até 9,6% dos valores desde fevereiro deste ano.

Essa queda, a mais acentuada, foi da opção com retirada na portaria. Em fevereiro, a média era R$ 110,17, e agora baixou para R$ 99,61 — isto é, R$ 10,56 a menos. A opção com entrega passou de R$ 120,27 para R$ 111,86, diminuição de quase 7%, ou R$ 8,41.

A queda também é observada no cilindro de 45 kg. Com retirada na portaria, ele ficou 6,1%, ou R$ 27,16, mais barato. A média foi de R$ 443,97 para R$ 416,81. Com entrega, a média foi de R$ 462,99 para R$ 440,50, diminuição de 4,9%, ou R$ 22,49.

O administrador do Mercado Mineiro, Feliciano Abreu, comemora as quedas, mas pondera que a diferença de preços entre distribuidoras é grande. “A notícia é boa para o consumidor, mas é aquela história: tem que continuar pesquisando, porque, mesmo diminuindo o preço, estimulamos muito a concorrência quando fazemos pesquisa”, diz.

A variação do botijão de 13 kg retirado na portaria, por exemplo, é de 46,4%: ele custa de R$ 81,99 a R$ 120 em diferentes locais.

Fonte: O Tempo