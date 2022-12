Os reservas do Brasil até tentaram, mas quem saiu com a vitória foi Camarões no último jogo da fase de Grupos da Copa, por 1 a 0.

Mesmo com a derrota, a Seleção Brasileira garantiu a primeira colocação da chave e, dessa forma, vai encarar a Coreia do Sul nas oitavas de final.

O Brasil pouco criou e manteve a sina de não marcar um gol na primeira etapa de um Mundial. Já são cinco jogos. O último foi contra a Sérvia, na terceira rodada da Copa de 2018, na Rússia. E mesmo precisando da vitória, os camaroneses só foram chegar com algum perigo nos acréscimos com Mbeumo cabeceando e exigindo boa defesa de Ederson.

No início do segundo tempo, mais um lance para preocupar Tite. Alex Telles saiu de campo, chorando, sentindo fortes dores no joelho direito. O jogador se machucou após lance na grande área brasileira. Na vaga dele entrou o zagueiro Marquinhos.

Tentado buscar a vitória, o treinador promoveu estreias na equipe. Tite colocou em campo Éverton Ribeiro e Pedro nos lugares de Rodrygo e Gabriel Jesus. A seleção brasileira continuou martelando, mas o goleiro camaronês estava inspirado e fechou o gol. Nos acréscimos a estrela camaronesa Aboubakar recebeu cruzamento da direita e, de cabeça, fez o único gol da partida.

Com o resultado, o Brasil vai encarar a Coreia do Sul nas oitavas de final, na próxima segunda-feira (5), às 16h (de Brasília).

Fonte: Hoje em Dia