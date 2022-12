Um tamanduá-bandeira caiu em um buraco com água no povoado do Garça, em Bom Despacho na quarta-feira (30). Segundo o Corpo de Bombeiros, o buraco tem três metros de profundidade e o animal foi resgatado sem ferimentos.

Ao chegarem no local, as equipes encontraram o tamanduá dentro do buraco com água. Por causa do tamanho do animal, foram utilizadas técnicas específicas de resgate, com o uso de escadas e cordas.

A orientação dos militares, em casos como este, que envolve de resgate de animal silvestre, é que a equipe do Corpo de Bombeiros seja chamada.

“Tamanduás não são animais agressivos, contudo, possuem garras que podem ser bastante perigosas e lesionar facilmente. Por isso, é necessário cautela para lidar com o bicho“, destacou a corporação em nota.

Após o resgate, o tamanduá foi solto em habitat natural, em uma área de mata.

Fonte: G1