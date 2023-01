Gabriel Luiz Dias da Silva, um modelo e instrutor de ginástica brasileiro de 27 anos foi encontrado morto em Milão, na Itália, com um saco plástico na cabeça na quinta-feira (12).

A mídia da Itália afirma que um dos suspeitos pela morte é o italiano aposentado Gianclaudio DB, de 71 anos, o dono do imóvel onde Gabriel morava e um parceiro da vítima.

Foi o próprio Gianclaudio que chamou a polícia.

Antes de se aposentar, Gianclaudio foi banqueiro e assessor financeiro. Ele é investigado por homicídio culposo (ou seja, sem intenção de matar).

Gabriel esteve os dois últimos dias de sua vida no apartamento do aposentado com amigos. Segundo Gianclaudio, houve uma festa de sexo e “muitas drogas”.

De acordo com o “Corriere della Sera”, ainda não há muita informação sobre a festa, mas essa foi a primeira que aconteceu no apartamento.

A polícia está procurando as pessoas que participaram dessa festa. Segundo a mídia italiana, suspeita-se que a morte pode ter sido causada pelo excesso de drogas ou por um jogo de inspiração erótica.

Foi o aposentando que afirmou que houve consumo de muita droga nos dias anteriores. Ele, no entanto, não soube dizer quais eram as drogas em questão.

Gianclaudio afirmou que a festa ocorreu na terça-feira, e que ele passou a quarta-feira dormindo no sofá e, na quinta-feira, encontrou o corpo do brasileiro na cama.

O corpo de Gabriel vai passar por uma autópsia para determinar se ele havia consumido drogas. Gianclaudio também foi submetido a exames para saber quais drogas ele consumiu.

Conhecidos desde 2019

Segundo o “Corriere”, Gabriel foi para a Itália em 2019. Foi nesse ano que ele conheceu Gianclaudio. Inicialmente, os dois não se viam muito porque o italiano morava com um outro homem. No entanto, os dois começaram a se ver cada vez mais.

