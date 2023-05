O deputado estadual Bruno Engler (PL) confirmou, na manhã desta terça-feira (2), que vai disputar as eleições para a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) em 2024. Em publicação feita em suas redes sociais, o parlamentar também comemorou o apoio de aliados, como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL).

De acordo com reportagem do Hoje em Dia, Bruno confirmou que as articulações já começaram e está confiante. “É o cenário que já estamos trabalhando, conversamos com o Bolsonaro e ele abraçou a ideia. Nikolas também está dentro, não tem interesse em disputar ano que vem. Vamos fazer o melhor para BH, e isso está bem encaminhado dentro do partido. Daqui até a eleição muita coisa pode acontecer, mas serei o candidato da sigla”, disse.

Engler disse que a aprovação de Bolsonaro foi decisivo. “Ele é fundamental. Sem ele não faria sentido. Tenho minha carreira política alicerçada nessa parceria com ele, desde 2016. Ele é a figura em que eu me espelho para atuar politicamente”, explicou o deputado estadual.

A escolha por Bruno Engler acaba com um questionamento interno dentro da sigla, já que Nikolas Ferreira, eleito o deputado federal mais votado da história de Minas Gerais com mais de 1,4 milhões de votos, também foi cogitado para concorrer ao cargo.

Nas últimas eleições, Engler foi reeleito deputado estadual com 635 mil votos.

Essa vai ser a segunda tentativa do atual deputado em vencer o pleito municipal. Em 2020, perdeu para Alexandre Kalil (PSD) ainda no primeiro turno, ficando com 9,95% dos votos contra 63,36% do ex-prefeito.

