No mês de abril, 84 formiguenses tiveram suas carteiras assinadas no município. De acordo com informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), foram 893 admissões contra 809 demissões.

Ainda de acordo com o Caged, os setores que mais empregaram no mês foram o da agropecuária e o da construção, ambos com um saldo de 26. O primeiro teve 51 admissões e 25 demissões. Já o segundo, 66 admissões e 40 desligamentos.

O segundo maior registro foi o do setor de serviços, com 405 admissões e 382 demissões. Um saldo positivo de 23 empregos com carteira assinada.

Há também o setor da indústria, apresentando um saldo de 10 empregos, resultado de 162 admissões contra 152 desligamentos.

O único a registrar um saldo negativo no mês de abril foi o setor do comércio, sendo 209 admissões contra 210 desligamentos.

Os números foram superiores se comparados a março, quando Formiga registrou um saldo negativo de -57 empregos, resultado de 1.012 admissões contra 1.069 demissões. No entanto, foram significativamente inferiores a fevereiro, onde o registro chegou a 243 após 1.081 admissões e 838 demissões.

Minas Gerais

Em Minas foram 213.890 trabalhadores admitidos no quinto mês de 2023, e 186.452 demitidos. O saldo no estado também foi positivo (27.438). O estado teve o segundo maior registro do Brasil em abril.

Brasil

O saldo segue sendo positivo no Brasil em geral com 180.005 empregos, resultado de 1.865.279 admissões de 1.685.274 desligamentos de empregos com carteira assinada.

Com informações do Caged*