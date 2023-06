Na quarta-feira (31) foi realizado, no Salão Nobre do Unifor-MG, o Seminário “Serviços de Inspeção Municipal e Selo ARTE”. O evento foi promovido pelo Serviço de Inspeção Municipal de Formiga (SIM), em parceria com o centro universitário e com a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (e suas vinculadas EMATER, IMA, EPAMIG). Participaram do Seminário 148 pessoas de 40 municípios dos estados de Minas Gerais e São Paulo, sendo gestores municipais e de consórcios, servidores públicos municipais e estaduais, médicos veterinários, responsáveis técnicos de empresas, produtores e acadêmicos.

Com o objetivo de promover o fortalecimento de uma rede de apoio entre os Serviços de Inspeção Municipal de Minas Gerais, com troca de conhecimentos e experiência de sucesso para o fortalecimento da inspeção de produtos de origem animal, pela manhã, o evento contou com a participação de especialistas da área, sendo eles: Rafaela Andrade Couto (engenheira agrônoma, consultora da coordenação-geral de Cooperativismo, Associativismo Rural e Agregação de Valor do Ministério da Agricultura e Pecuária); Maria Edinice Soares Souza Rodrigues (extensionista Bem-Estar Social da Emater, coordenadora estadual na área de queijos artesanais); Ranier Chaves Figueiredo (médico veterinário, diretor de Agroindústria e Cooperativismo na SEAPA-MG); André Almeida Santos Duch (médico veterinário, gerente de inspeção de produtos de origem animal do IMA); Gionanna de Medeiros Guimarães (médica veterinária do SIM de Formiga).

Na parte da tarde, foi realizada uma mesa redonda, momento em que os participantes puderam fazer perguntas, debater e tirar suas dúvidas sobre o tema.

De acordo com o Secretário de Desenvolvimento Humano, Anuar Teodoro, o Seminário superou as expectativas. “Foi um momento importante onde debatemos diversos assuntos ligados à inspeção sanitária, de modo especial sobre a concessão do Selo ARTE pelos municípios. A presença de servidores e especialistas do governo estadual e federal foi importante, uma vez que eles tiveram a oportunidade de conhecer as demandas dos municípios, e assim colaborar na construção de políticas públicas que possibilitem melhorias para os produtores e consumidores. ”

Fonte: Decom