Nesta quinta-feira (14) será ponto facultativo na Câmara Municipal de Formiga.

A determinação partiu do presidente da Casa, Marcelo Fernandes, em virtude do feriado no dia 15, Sexta-Feira Santa.

Também foi determinado pelo presidente ponto facultativo na sexta-feira da semana que vem, após o feriado do dia 21 de abril, Dia de Tiradentes.

Fonte: Câmara Municipal