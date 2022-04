Uma faxineira de 40 anos foi estuprada, nessa terça-feira (12), em Juiz de Fora, após ser abordada por um casal armado com um canivete. O crime ocorreu por volta de 18h.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima contou que estava procurando uma casa no bairro Linhares, para fazer faxina, quando foi abordada por um casal que a obrigou a entrar em um matagal. O homem estava com um canivete e forçou a relação sexual com ela.

Ele ameaçava a vítima a todo tempo com um canivete. Enquanto isso, a mulher que estava com o suspeito incentivava o crime. Os suspeitos fugiram logo após o estupro.

A faxineira foi encaminhada ao Hospital de Pronto-Socorro da cidade. O casal não foi encontrado pela Polícia Militar. Os suspeitos não são conhecidos da vítima.

Fonte: O Tempo