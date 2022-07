A Câmara Municipal de Formiga realizará, no dia 4 de agosto, às 18h30, audiência pública para debater a situação do serviço de transporte público coletivo na cidade.

A sessão ocorrerá por solicitação do presidente da Casa, vereador Marcelo Fernandes. “Recebemos constantes reclamações sobre a qualidade do serviço de transporte público coletivo em Formiga. Por isso, é de fundamental importância que representantes da empresa, o poder público e usuários do serviço debatam possíveis melhorias, sendo a promoção dessa audiência pública a alternativa encontrada para que ocorra o diálogo entre as partes”, explica.

Toda a população e entidades formiguenses estão convidadas a participar e contribuir para o debate.

Quem não puder comparecer presencialmente, pode acompanhar a audiência pelo canal do YouTube ou pela página do Facebook da Câmara de Formiga.

Fonte: Câmara Municipal