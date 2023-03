Um grave acidente ocorreu na manhã deste domingo (5) na BR-381, em Nova Era, região Central do Estado. Uma carreta carregada com boi tombou em cima de uma van que estava cheia de passageiros. O acidente foi por volta de 9h50 no sentido Ipatinga.

De acordo com os relatos iniciais dos bombeiros, foram 13 vítimas no acidente e uma delas ainda estava presa às ferragens. Todas foram levadas para hospitais da região.

A batida foi na altura da Baixada Pimenta, em Nova Era. Por volta das 11h40, o Corpo de Bombeiros informou que das 13 vítimas, duas foram socorridas em estado grave e conduzidas por ambulâncias para Nova Era. Outras 10 pessoas envolvidas no acidente foram socorridas em estado mais leve também por ambulâncias terrestres. Já o motorista da van, que ficou preso às ferragens, foi retirado e transferido pelo helicóptero dos bombeiros até o Hospital João XXII, em Belo Horizonte.

Segundo apuração, a van tinha 16 pessoas e saiu na madrugada deste domingo de Matozinhos rumo à cidade de Porto Seguro, na Bahia. Os passageiros eram funcionários de uma empresa da cidade da região metropolitana de Belo Horizonte.