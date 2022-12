Na tarde deste domingo (4), um acidente envolvendo um caminhão e pelo menos outros dois veículos foi registrado na MG-050, na altura do km 321, próximo a “Cachoeira da Filó”, em Capitólio.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Passos, o acidente ocorreu devido ao condutor do caminhão ter perdido o controle direcional do mesmo, provavelmente devido a pista molhada, vindo a sair pela lateral da rodovia e atingindo os veículos que estavam estacionados no acostamento.

Ainda segundo os Bombeiros, não havia ninguém no interior dos veículos atingidos no momento do acidente.

O condutor do caminhão, de 48 anos, foi socorrido pelos militares e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Passos.

A pista não precisou ser interditada.

Fontes: Corpo de Bombeiros Militar de Passos/104 FM