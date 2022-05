Nesta sexta-feira (27), policiais militares da 290ª Cia PM/63º BPM, apoiaram ações desencadeadas em conjunto com a empresa PVF Proteção Veicular, referentes a campanha Maio Amarelo – Mês de Prevenção e Educação no Trânsito.

O evento contou com uma blitz educativa, onde foram distribuídos informativos com dicas de segurança no trânsito e alguns souvenirs aos motoristas que transitavam pela avenida Tabelião Juca Almeida, nas proximidades do Terminal Rodoviário de Formiga.

A ação faz parte de várias atividades desenvolvidas durante o mês de maio, tendo como foco na prevenção e educação aos usuários e condutores do sistema de trânsito no Brasil.

Fonte: Polícia Militar