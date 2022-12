Uma carga de medicamentos avaliada em R$ 40 mil foi recuperada em operação da Polícia Civil de Minas Gerais realizada na quinta-feira (8) em Contagem, na Região Metropolitana de BH.

Os produtos foram roubados de uma transportadora em Betim, no bairro Jardim Teresópolis. Os suspeitos chegaram ao local armados, abordaram os funcionários e levaram várias caixas de remédios, além de pertences pessoais das vítimas.

Os policiais da 1ª Delegacia de Betim conseguiram rastrear o veículo roubado e recuperar a mercadoria.

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos não foram localizados e as investigações seguem com base no depoimento dos funcionários rendidos e nas imagens obtidas no momento da localização da carga.

Fonte: Hoje em Dia