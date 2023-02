Por meio da Secretaria de Desenvolvimento Humano, a administração municipal realizou, nesta quinta-feira (16), o “Carnaval do Centro de Convivência do Idoso”. O ambiente foi todo decorado para receber os participantes, que com roupas coloridas, colares, chapéus e máscaras se divertiram ao som de marchinhas que lembravam os antigos carnavais.

Além dos integrantes do Centro de Convivência, a festividade contou com a presença dos integrantes dos grupos dos Centros de Referência em Assistência Social (Cras), que animaram ainda mais a confraternização, que teve música ao vivo, jogos para o entretenimento dos presentes e prestação de serviços de saúde.

A vice-prefeita Adriana Prado prestigiou o evento que foi preparado com muita dedicação pelos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Humano. O vereador Juarez Carvalho também esteve presente.

