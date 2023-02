Na noite dessa quarta-feira (15), os presidentes e representantes dos clubes de futebol amador de Formiga, estiveram reunidos na Câmara Municipal, com a presença do vereador, apoiador e também parceiro, o vereador Marcelo Fernandes.

O grupo participou do sorteio das equipes que irão compor o Campeonato Rural de Futebol Amador de Formiga (Ruralzão).

Além do sorteio, também foi pauta os assuntos como a realização do torneio misto e do Ruralzão, que iniciará em março.

Mais uma vez, o campeonato contará com o Orçamento Impositivo, indicado pelo vereador, no valor de R$12 mil, que será distribuído em prêmios para os campeões.

Marcelo, durante sua fala, reforçou que é um incentivador do esporte formiguense, e sempre apoia e indica recursos para a realização dos campeonatos, buscando impulsionar os jovens a prática de esportes.

Além do vereador, também estiveram presentes o secretário municipal de Educação e Esporte, Jaderson Teixeira e o diretor municipal de Esporte, Célio Pacheco.

