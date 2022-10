Na tarde dessa quinta-feira (27), foi realizada a última partida do Módulo II Feminino da modalidade handebol. A disputa entre as atletas da Escola Estadual Rodolfo Almeida e do Colégio Santa Teresinha aconteceu no Clube Unifor.

A equipe Rodolfo Almeida sagrou-se campeã. As medalhas e os troféus foram entregues pela vice-prefeita, Adriana Prado.

O secretário de Educação e Esportes, Jaderson Teixeira também acompanhou a premiação.