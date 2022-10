É interessante acompanhar, ficar meio de longe e observar a evolução de certos acontecimentos e a reação de algumas pessoas.

Por exemplo, no caso dos realities shows.

Mais especialmente naqueles em que o confinamento é um fator determinante e, através dele, os seus participantes são obrigados a se mostrar como ou quem realmente são.

Na parte que nos toca, “A Fazenda” e “BBB”.

Em diversas oportunidades já existiram críticas aos seus diretores, Rodrigo Carelli e Boninho, ou porque escolheram pessoas que não deram liga. Ou, em outras ocasiões, deram liga demais. Em todos os sentidos.

Mesmo se cercando de todos os cuidados, incluindo-se por aí histórico, pesquisas e entrevistas, é absolutamente impossível saber antecipadamente como será o desempenho de cada um e o que poderá acontecer lá dentro.

Não existe ainda uma bola de cristal preparada para isso.

Trabalhar dia e noite com o imponderável é também determinante para quem produz.

A graça, em se tratando de todos, passa por aí.

TV Tudo

Em cima disso

Depois do “BBB21”, Carla Diaz não apareceu mais nas novelas. Porém, continua muito dedicada ao cinema, com dois lançamentos em breve, e na mira de outros.

“A Confissão” e “Rodeio Rock” estão entre as novidades.

Comédia romântica

A HBO Max marcou para o dia 13 de novembro a estreia da série “No Mundo da Luna”, com Marina Moschen, Leo Bittencourt e Enzo Romani.

A comédia romântica é sobre uma jovem jornalista que consegue se comunicar com cartas do baralho cigano herdado de sua família. O trabalho já é da gestão da executiva Monica Albuquerque.

A postos

Pessoal do BandNews TV está trabalhando para oferecer um trabalho à altura, neste domingo, dia das eleições.

A cobertura terá início às 8h da manhã, com duplas de apresentadores se revezando no estúdio e seus repórteres movimentando-se nos locais de votação. Às 5h da tarde, os âncoras Eduardo Castro, Felipe Vieira e Paula Valdez irão assumir o comando dos trabalhos.

Programação

O jornalismo da Record também terá prioridade no domingo, para informar, desde as primeiras horas, sobre o dia das eleições. Toda a sua equipe será movimentada.

Desta vez, está estabelecido que Christina Lemos e Eduardo Ribeiro ficarão direto no ar, desde o início da apuração até a proclamação do resultado.

Bianca assinou

O SBT ainda não confirma oficialmente, mas Bianca Rinaldi já assinou contrato para a novela “A Infância de Romeu e Julieta”.

Lucas Salles também. A primeira reunião de todo o elenco deve acontecer na segunda-feira.

Por outra

Hoje, sexta-feira, a equipe do diretor Ricardo Mantoanelli coloca ponto final nas gravações de “Poliana Moça”.

No ar, claro, vai seguir ainda até perder de vista.

Mais espaço

O comandante Abner, personagem de Dudu Pelizzari em “Reis”, também está garantido na sexta temporada da série, A Conquista.

E, detalhe, com muito destaque na trama. Bom ator.

Complicado

A direção da Band está empenhada em resolver esse assunto, mas até agora não foi possível planificar qualquer coisa para o ano que vem, em se tratando de programação.

São muitas as questões ainda para tirar da frente. É bem provável que até março ou abril tudo continue exatamente do jeito que está.

Encaixe

As irmãs Maiara e Maraisa ajustaram a agenda de compromissos nos Estados Unidos, que inclui o Grammy Latino em Las Vegas, dia 17 de novembro, para participarem da gravação do especial de Roberto Carlos, dia 29 do mesmo mês, no Rio.

A Globo exibe em 23 de dezembro.

E mais

Sobre participações no especial de Roberto Carlos, já existem outras confirmações.

São os casos, por exemplo, do grupo Raça Negra e Maria Bethânia. Mas será um número de convidados bem limitado.

Bate – Rebate

· Tom Cavalcante na TV aberta? Teve um jantar na quarta-feira que se tratou disso.

· A edição desta sexta-feira do programa “1001 Perguntas”, da Band, vai brincar com o Dias das Bruxas.

· O espaço de eventos União Cultural XV de Março, em Osasco, foi o local escolhido pelas equipes da novela “Poliana Moça” para comemorar o encerramento das gravações…

· … Festa marcada para esta sexta-feira, a partir das 19h. “Poliana” marcou a retomada da teledramaturgia do SBT, depois da paralisação provocada pela Covid-19.

· A décima temporada de “Vai Que Cola” no Multishow tem sua estreia confirmada para o dia 7 de novembro.

· A equipe do SBT já está em Guayaquil para a transmissão do jogo deste sábado…

· … Pessoal da ESPN também.

· Já existem acordos da Globo e da família de Benedito Ruy Barbosa para a distribuição de “Pantanal” para outros países.

· A empresária Luiza Helena Trajano deu uma entrevista para o programa “O que é ser brasileiro?”, apresentado por Juliana Rosa e Nando Monteiro…

· … Vai ao ar nesta sexta-feira, a partir das 21h, no canal Empreender.

· “New Orleans” será o tema da festa de “A Fazenda”, com rápida exibição hoje e sua íntegra no programa deste sábado.

C´est fini

Por causa das eleições, o “Fantástico”, domingo, começará às 17h. A Marcha da Apuração, comandada por Renata Lo Prete e William Bonner, acontecerá dentro do programa.