O Centro Universitário de Formiga realizará, no dia 22 de novembro, o Encontro com Egressos 2022. O evento ocorrerá de forma on-line pelo TEAMS. Haverá duas palestras.

A primeira “O Impacto da Tecnologia nas Profissões” será ministrada pelo Professor Me. Cézar Augusto Figueiredo, das 19h30 às 20h10. O profissional atuou na Instituição como coordenador adjunto do curso de Arquitetura e Urbanismo.

O engenheiro civil Tiago da Silva Vieira apresentará, das 20h15 às 21h, o conteúdo “A Importância da Graduação na Trajetória Profissional”.

A programação conta ainda com sorteio dos seguintes prêmios: bicicletas, Alexa, fone sem fio. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas neste link.

Fonte: Unifor-MG