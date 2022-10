Na semana final das eleições de 2022, o caldo entornou em muitos grupos de família no WhatsApp. O g1 mostrou o crescimento e as histórias das batalhas do Zap em 2018. Em setembro de 2022, as brigas voltaram, mas com pessoas exaustas de discutir. Mal elas sabiam que ia piorar…

A explosão de menções a “briga no grupo da família” no Twitter em outubro de 2022 é um sinal de que o 2º turno está mais belicoso que o 1º no ambiente virtual. Pessoas que relatam esses embates e conta aqui quatro histórias:

1. Embate de primas

“Minha prima começou a namorar um carinha rico e virou bolsonarista. Ela tem que abrir a cabeça, porque mora em Ibirité, pega ônibus, tem um Celta todo caído, custa a pagar gasolina e quer ser Bolsonaro?”, diz Letícia Caroline Araújo, auxiliar administrativa, 22 anos, também de Ibirité, cidade de pouco mais de 180 mil habitantes na região metropolitana de Belo Horizonte.

Minas Gerais é considerado um dos estados-chave na disputa presidencial. Tradicionalmente, quem ganha no estado, vence também no país.

Letícia brigou feio no grupo da família no WhatsApp com a tal prima, “pobre como eu, formada pelo Fies e eleitora do Bolsonaro. Eu brigo mesmo, não ‘guento'”, diz a mineira. A tia de Letícia, desesperada, ameaça sair do grupo, mas não evita as brigas na semana final da eleição de 2022.

“Nisso minha mãe acabou achando ruim com nós duas”, diz Letícia. Mas foi a tia, mãe da prima e adversária política, que se irritou mais. “Ela saiu do grupo chamando a gente de ‘vergonha'”, conta Letícia. A tia acabou voltando, mas no dia seguinte à entrevista já estava irritada com a briga das duas.

Letícia admite que o clima é mais tenso na última semana. “A cada propaganda eleitoral cheia de mentira, a gente faz questão de ir lá cutucar, só para ela tomar vergonha na cara e ver o que é certo e o que é errado”, ela diz.

2. Empurrado pela briga

O contador Leandro Sebastian da Cunha, 26 anos, de Belo Horizonte, diz que virou um eleitor mais ferrenho de Jair Bolsonaro por causa dos primos, “todos petistas”, em 2018. “O fato de eles me encherem muito fez até eu querer apoiar mais. Eu fui querer acompanhar mesmo os planos de governo do Bolsonaro.”

“Digamos que eu comecei a virar Bolsonaro mais por briga familiar. A pessoa te faz tanta raiva que você arruma um jeito de provocar”, ele diz. Ele estava tranquilo desde então, mas o clima final de 2022 fez voltar as provocações com os familiares. “Eles não me respeitavam em momento nenhum.”

Leandro diz que votou no PT em 2014. “Eu sempre fui aberto a conversas. Tenho vários amigos que votam no Lula e no Bolsonaro. Mas eu sempre pedi argumentos plausíveis.” Ele diz que os argumentos dos outros eleitores não o convenceram e parecem só “marcação por estar do outro lado”.

Ele diz que era muito próximo de um dos primos quando era mais novo, mas a relação foi abalada pela política. “Esse ano o Natal vai ser horrível, mas a gente está aí pra isso”, diz. “A gente encontra, conversa, eu tento evitar o assunto político, mas se alguém falar, eu falo também.”

3. Tio ‘Alexandre de Moraes‘

A família de Emelin Sousa, servidora pública de Belém (PA), saiu abalada das eleições de 2018. “Grande parte das mulheres são de esquerda, e os homens são de direita. Começou uma briga de verdade. Aí meu tio, que é o administrador do grupo, falou: ‘Está proibido de falar desse assunto.'”

A proibição de falar de política em grupos familiares é comum, mas eles foram além: baniram o tema também nos encontros pessoais. Emelin destaca a atuação do tio, rigoroso e rápido nas decisões, assim como Alexandre de Moraes, presidente do TSE, ela diz.

A principal medida do tio (na verdade chamado Eder) foi estabelecer uma multa de R$ 2 a cada menção sobre política durante os encontros de família. “Minha tia teve que pagar uns 10 reais, porque toda hora tinha que falar do PT”, diz Emelin.

Mas uma briga entre os tios mais velhos foi inevitável nesta reta final de 2022. A atuação para acalmar os ânimos foi em dupla: tio Eder, com o poder da lei, e os primos mais novos, com figurinhas do Casimiro, que levaram a conversa para o humor. “Acabou virando brincadeira”, diz Emelin, aliviada.

4. É briga ou não é?

Diego Martins, publicitário de 29 anos, do Recife, conta que tem dois grupos de família: no da mãe, a maioria é petista e só há duas primas bolsonaristas, que ficam encurraladas pela maioria. Mas no grupo do pai, é Diego quem fica na minoria.

“Eles são evangélicos e mandam muita coisa de religião e Bolsonaro. Quando saiu o vídeo dele na maçonaria, eu mandei lá. Minha prima falou que estava fora de contexto, e começou a ser apoiada por vários primos, e eu comecei a brigar, porque estar na maçonaria contradiz um grupo evangélico”, diz.

“O impacto disso é que desde 2018 eu não vou para reuniões da família do meu pai. Ele me chama, eu digo que não vou”, lamenta Diego. “Agora está mais difícil, porque as emoções já estão mais afloradas”, ele diz. Diego não quer sair do grupo para não chatear o pai, mas tenta nem ver as mensagens.

E o que será que a prima achou da discussão? Diego passou o contato, e a percepção dela foi outra: “Acho que debater sobre um assunto específico, em que os envolvidos não concordam, não é briga. Briga de partido não é comigo. Não sou bolsonarista, sou de direita, contra o PT”, ela disse – mas não quis conversar mais sobre o assunto.

Talvez por serem maioria no grupo, os primos percebam Diego como quem está brigando, não eles. Ele comenta: “Engraçado o contraste com o grupo da minha mãe, que fica todo mundo brigando com minhas duas primas bolsonaristas. Não sei como a gente conseguiu conviver por tanto tempo”.

E aí, como lidar?

“Nessa semana, quem tem alguma saúde mental necessariamente está deprimido e ansioso. Quem não está deprimido e ansioso é que está louco. É um momento muito tenso mesmo”, diz Pedro de Santi, psicanalista e professor da ESPM.

É um resultado indefinido. Tudo isso alimenta uma tensão muito grande, e a chance de isso ser explosivo é gigantesca. Não é difícil explodir numa briga, num gesto abrupto, numa ofensa a quem está votando diferente da gente”, ele descreve. Pedro dá 5 passos para tentar conviver nos grupos: