Nesta terça-feira (14) iniciam-se as inscrições para a Mostra de MPB, edição 2022, que será realizada no dia 16 de julho, durante o Festival Regional do Queijo, na área externa da Casa do Engenheiro.

As inscrições ficarão abertas até o dia 20 de junho de 2022 e devem ser realizadas, exclusivamente, por meio do aplicativo APP FORMIGA. Para efetuar a inscrição, caso ainda não possua o aplicativo, o interessado deve baixá-lo nas lojas de aplicativos (Play Store para Android ou Apple Store para IOS), e efetuar seu cadastro, para, depois, preencher (de forma eletrônica) o formulário disponível no ícone “Cultura”, anexando a documentação listada no Regulamento. Deve-se enviar, também, um vídeo (filmado na posição horizontal) com duração de, no máximo, 5 minutos, no qual se apresenta interpretando, sozinho ou em dupla, uma música no estilo MPB.

Caso o interessado tenha alguma dificuldade técnica com a utilização do aplicativo, pode entrar em contato com o suporte por meio do telefone (37) 99171-1053 ou, caso prefira, pode procurar a Secretaria de Cultura, que funciona na “Casa do Engenheiro”.

O Regulamento da Mostra está disponível no APP Formiga e no site oficial da Prefeitura de Formiga. Confira aqui.