Os deputados estaduais do PT, Ulysses Gomes e Leninha, vivenciaram um episódio descontraído junto ao Papa Francisco na quarta-feira (15).

Juntos em uma cerimônia com a presença do pontífice, os parlamentares tiveram a oportunidade de interagir e presentear o Papa.

Ulysses Gomes levou uma caixa do tradicional pé de moleque de Piranguinho, no Sul de Minas, além de uma imagem da beata mineira Nhá Chica, que passou a maior parte da vida no Sul do Estado.

Mas de forma bem descontraída o Papa se mostrou mais interessado na tradicional cachaça brasileira e logo perguntou se “cachaça é água”.

Os parlamentares estão em viagem à Itália para um congresso de lideranças e aproveitaram a estadia para conhecer o Papa Francisco. A experiência foi relatada em um vídeo publicado nas redes sociais do deputado. “Na hora da emoção, nós ficamos sem resposta. Ele é muito bem-humorado”, comentou. No vídeo, o parlamentar também conta que o Papa disse que o brasileiro gosta muito de abraçar.

Dom Giovane, líder religioso que também estava no encontro disse, no vídeo postado por Ulysses Gomes, que o Papa Francisco é “fissurado em cachaça” porque é a segunda vez que ele pergunta para os brasileiros “se cachaça é água”.

Fonte: O Tempo