Um jovem de 22 anos foi preso suspeito de estuprar e engravidar a irmã. Caso foi registrado em Campo Limpo de Goiás, em Goiás. Segundo informações da Polícia Civil de Goiás (PCGO), a vítima tem 20 anos e tem transtornos mentais. Exames de DNA comprovaram que o suspeito foi o autor do estupro.

A prisão, registrada nessa quarta-feira (15), aconteceu em cumprimento de um mandado de prisão preventiva contra o suspeito. De acordo com a Polícia Civil, em agosto de 2022, foi instaurada investigação para apurar um estupro que, inclusive, resultou na gravidez da vítima. As investigações concluíram que o suspeito do estupro, que engravidou a jovem, seria um integrante da família.

Todos os homens da residência e parentes próximos foram alvo da investigação. Exames de DNA comprovaram que um dos irmãos da vítima foi o autor do estupro.

O investigado morava com a irmã e manteve relações sexuais com a vítima que, segundo a PC, sofre de transtornos mentais e é totalmente dependente de terceiros.

Fonte: Itatiaia