O alvo da operação é a empresa Sul Minas Cap, que encerrou suas atividades em 2016. Segundo o delegado da Polícia Federal, as investigações têm como alvos empresários e ganhadores de prêmios de 2011 e 2016, alguns deles da ordem de R$ 300 mil.

“A Sul Minas Cap encerrou suas atividades em 2016. Os dirigentes da Sul Minas Cap migraram para outros estados. A empresa que atualmente comercializa títulos de capitalização não possui vinculação societária com a pretérita investigada”, afirmou João Carlos Girotto.

Segundo a PF, as investigações identificaram que o grupo criminoso organizava um esquema que tinha bases operacionais em mais de um estado da federação e teria lavado cerca de R$ 12 milhões.

Três frentes foram apuradas durante as investigações. A primeira delas é a lavagem de valores obtidos com a venda das cartelas, por meio de omissão da real quantidade efetivamente comercializada.

“O valor auferido com o comércio dessas cartelas, em média eram 20 mil cartelas semanais, seguia para diversas empresas periféricas e também para a conta pessoal de investigados que possuíam relacionamento empresarial”, explicou o delegado da Polícia Federal, João Carlos Girotto.

Outra questão é o suposto desvio do dinheiro que deveria ser creditado para uma entidade beneficente ou de utilidade pública.

“Em vista da modalidade do titulo popular, o comprador, ao final do prazo, renuncia em receber parte desse montante que é destinado por lei à uma entidade beneficente e ou de utilidade publica. No caso, a entidade que recebia os valores era a Federação Mineira de Tenis, que não ostenta essa condição e mais de meio milhão de reais foram creditados na conta pessoal de um dos dirigentes”.