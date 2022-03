Na manhã desta terça-feira (22) o 5º Pelotão Bombeiro Militar em Formiga recebeu a visita do Comandante do 1° Comando Operacional de Bombeiros, Coronel BM Peron Batista da Silva Laignier, acompanhado da Comandante do 10° Batalhão de Bombeiros Militar, Tenente-Coronel BM Amanda Cristina Miranda, juntamente com os vereadores de Formiga, Cabo Cunha e Joice Alvarenga e o ex-Vereador Mauro César, sendo recepcionados pela tropa do pelotão.

Durante a visita, as autoridades participaram de uma solenidade referente à entrega de materiais operacionais, equipamentos diversos e benfeitorias no 5º Pelotão BM que foram viabilizados por meio de emenda impositiva destinada ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais no ano de 2021, pelos parlamentares.

A emenda impositiva é um instrumento que possibilita a melhor alocação dos recursos públicos, atendendo as demandas da comunidade local.

De acordo com o Cobom, diante do cenário atual no Estado, as fontes alternativas de recurso são de suma importância para renovar nossos equipamentos e frota, garantindo a prestação de serviços essenciais para população mineira.