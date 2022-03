Nessa segunda-feira (21), a reunião da Câmara Municipal de Formiga foi interrompida após a leitura da ata da sessão anterior para que cinco vereadores fossem à Fazenda Vista Alegre, que pertence ao Município, averiguarem denúncia recebida sobre possível crime ambiental no local.

Cabo Cunha, Cid Corrêa, Flávio Couto, Luciano do Gás e Luiz Carlos Tocão chegaram à fazenda e depararam com grandes montes de lixo, entulho e terra, aparentemente descartados de forma irregular no local. Em alguns trechos, o mau cheiro era grande, além de haver presença de muitas moscas sobre os sacos de lixo, e uma grande quantidade de eletrodomésticos.

Ainda de acordo com informações da Câmara Municipal, enquanto a vistoria era feita pelos parlamentares, um caminhão da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental chegou à fazenda para aumentar a quantidade de montes descartados no local.

Os edis relataram a quantidade de lixo no local, que sequer possui um portão para impedir a entrada de estranhos. Os vereadores acionaram a Polícia Militar de Meio Ambiente, para registrar os possíveis crimes ambientais cometidos no local. Os parlamentares explicaram ao policial os problemas encontrados e os relatos feitos pelo denunciante.

Em seguida, os vereadores retornaram à Câmara para a retomada da reunião ordinária.

Nesta terça-feira (22), A Prefeitura divulgou um vídeo, no qual o secretário de Gestão Ambiental Leyser Rodrigues de Oliveira destacou que a administração municipal encaminha para a fazenda materiais orgânicos, como materiais de podas, folhas, materiais de capina e de limpeza nas vias públicas. “É fato que esses materiais não podem ser levados para o Aterro Sanitário, uma vez que ele é classificado como Aterro Sanitário classe 2, ou seja, ele é designado para resíduo doméstico”.

Leyser explicou ainda que no vídeo divulgado pelos vereadores foi identificado material orgânico. “Na noite de ontem, uma empresária me ligou e ofereceu indícios de que o material seria dela. Nós da administração pública entraremos em contato com a Polícia para que se proceda a origem desse material especificamente orgânico. A Polícia disse que vai entrar com uma investigação tentando encontrar os responsáveis. O Executivo se dispôs desde o primeiro momento a apresentar todas as informações à Polícia, uma vez que não compactuamos com esse tipo de descarte. Agradecermos a atuação dos vereadores, pois entendemos que é impossível para a Prefeitura fiscalizar todas as suas áreas ao mesmo tempo”, disse o secretário.

Venda rejeitada

Na reunião ordinária da semana passada, a Câmara rejeitou a venda da Fazenda Vista Alegre por parte da Prefeitura. Três dias após a votação, o Poder Executivo voltou a enviar ao Legislativo projeto solicitando a venda do imóvel.

Porém, antes de a proposta entrar em tramitação na Casa, ela foi arquivada. Todos os vereadores foram favoráveis ao arquivamento, pois entendem que o objeto do novo projeto é o mesmo do votado na semana passada, o que o torna ilegal, já que tal objeto pode voltar a ser apreciado somente no ano que vem.