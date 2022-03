O jovem formiguense, Caio Martins, de 19 anos, e atleta do Projeto Além da Bola Certificaminas, está realizando uma campanha a fim de obter recursos para custear a cirurgia que precisa realizar após ter sofrido uma lesão no joelho. As informações são do portal Tribuna Centro-Oeste.

A lesão causou rompimento do ligamento cruzado (LCA) e o valor da cirurgia é de R$9 mil.

“Infelizmente essa cirurgia tem um valor muito alto, então eu estou pedindo a ajuda e a colaboração de todos. A iniciativa da campanha começou para que eu pudesse voltar a correr atrás do sonho que tenho desde criança, que é jogar”, comentou Caio.

As doações podem ser feitas via PIX, na seguinte chave: (37)984086665 (celular).