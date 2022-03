Nesta quarta-feira (23) haverá vacinação contra a Covid-19 em Formiga.

Não é necessário fazer agendamento para os seguintes grupos abaixo.

Para crianças de 6 a 11 anos, a imunização ocorrerá nos postos Bela Vista e Vila Didi. Para aqueles com mais de 12 anos, a vacinação será no posto do Centro.